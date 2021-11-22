Хэй: «Сомневаюсь, что причина поражения Джошуа Усику в тренере»

Усик и Джошуа / Фото: Matchroom

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй не считает, что тренер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) является причиной поражения британца Александру Усику (19-0, 13 KO):



Это работало в его предыдущих боях. Джошуа боксировал с Пулевым и сломал его благодаря джебу, а затем нокаутировал. Перед этим был реванш с Энди Руисом. Возможно, Джошуа перешел в режим боксера, думая, что может просто боксировать.

Любительская карьера Джошуа было короткой, но она прошла на очень высоком уровне. Через несколько лет после прихода в бокс он дрался в финале чемпионата мира. Джошуа был очень успешен и зарекомендовал себя как боксер, который дерется на дальней дистанции. Возможно, он верит, что ему следует боксировать на дистанции. Иногда это отлично срабатывает, но с определенными соперниками тебе нужно менять свои действия.