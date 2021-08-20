Хэй сравнил Усика с боксером, который с позором убежал от Тайсона

Британец считает, что Джошуа легко нокаутирует украинца

Фото: Yahoo

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй в очередной раз поделился мнением о бое Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против Александра Усика (18-0, 13 КО):

«Таким же образом Анджей Голота был опасным для Леннокса Льюиса, потому что у него было несколько жестких боев с Риддиком Боу. Нет. У этого спорта есть уровни. Бах, бах, бах, бах – ушел спать. Это именно то, что сделает Джошуа. Он выйдет туда – ок, ты увертливый левша, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира – ба-ба-ба-ба-бах – ушел спать! Вот и всё. Всё пройдет довольно брутально».

Анджей Голота – польский боксер, который несколько раз претендовал на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, однако ни разу его так и не завоевал.

В октябре 2000 года Голота встретился с легендарным Майком Тайсоном. В перерыве между 2-м и 3-м раундами Голота позорно отказался от продолжения поединка. Несмотря на уговоры команды, поляк прямо посреди боя под гул толпы покинул боксерский ринг.

Видео полного боя и ухода Голоты:



