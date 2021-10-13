Хэй: «Теперь я бы считал Фьюри одним из величайших супертяжеловесов всех времен»

Британский ветеран в восторге от третьего поединка «Цыганского короля» с «Бронзовым бомбардировщиком»

Фото: boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй похвалил третий поединок обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) с американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).

По мнению британского ветерана, после победы над «Бронзовым бомбардировщиком» в ярком и драматичном бою его соотечественник доказал, что на данный момент является безоговорочным лидером супертяжелого веса и, возможно, одним из лучших супертяжеловесов в истории.

«После того как я вживую увидел бой Фьюри – Уайлдер 3, нет сомнений в том, что Фьюри – явный первый номер супертяжелого веса. И это значит больше, чем любой пояс. Теперь я бы считал Фьюри одним из величайших супертяжеловесов всех времен. Оба бойца покрывали себя славой со стартового гонга и пока рефери не остановил бой. Это была одна из самых увлекательных битв за титул в супертяжелом весе».

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в лучшем бою года.