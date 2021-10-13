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Хэй: «Теперь я бы считал Фьюри одним из величайших супертяжеловесов всех времен»

Британский ветеран в восторге от третьего поединка «Цыганского короля» с «Бронзовым бомбардировщиком»
Бокс Профессиональный бокс
20:35
Хэй: «Теперь я бы считал Фьюри одним из величайших супертяжеловесов всех времен»
Фото: boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй похвалил третий поединок обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) с американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).

По мнению британского ветерана, после победы над «Бронзовым бомбардировщиком» в ярком и драматичном бою его соотечественник доказал, что на данный момент является безоговорочным лидером супертяжелого веса и, возможно, одним из лучших супертяжеловесов в истории.

«После того как я вживую увидел бой Фьюри – Уайлдер 3, нет сомнений в том, что Фьюри – явный первый номер супертяжелого веса. И это значит больше, чем любой пояс.

Теперь я бы считал Фьюри одним из величайших супертяжеловесов всех времен. Оба бойца покрывали себя славой со стартового гонга и пока рефери не остановил бой. Это была одна из самых увлекательных битв за титул в супертяжелом весе».

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в лучшем бою года.

Рене Тер Велде
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Теги

Дэвид Хэй Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

Комментарии 2

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13 октября 2021г. 21:05
Побил никакущего Уайлдера, который вышел и уже еле хекал, перегорел или перекурил. Со своими мурахами в голове вышел. В ринге статично стоял под ударами. Ну да побив его ты станешь величайшим в истории. Этот бред начинает надоедать. Ладно читать уже не возможно. Усик побил в разы круче чувака
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13 октября 2021г. 21:01
Может так называть его можно будет после победы над Усиком или Джошуа? А то как то неудобно получается
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