Хэй: «У Джошуа 100 триллионов на счету. Какой размер отступных его может удовлетворить?»

Бывший чемпион в двух весовых категориях надеется, что Энтони не возьмет деньги

Фото: Twitter Джошуа

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй заявил в интервью iFL TV об уверенности, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) не возьмет деньги чтобы отойти от реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Скажем так, наступает момент, когда ты перестаешь нуждаться в экстраденьгах. Когда обновлять свой дом или автомобиль уже незачем. Тее хватит на 10 жизней. Тут наступает вопрос о том, что ты хочешь делать. Я слышал, что его интересует лишь реванш. И не должно быть суммы, которая может этому помешать. Это вопрос того, из какого теста ты сделан. Ведь когда у тебя есть что-то в достатке… Чисто гипотетически, у него 100 триллионов на счету, ну или 600 триллионов. Какой суммой отступных он должен быть доволен? Надеюсь, что он так не поступит. Ведь если это случиться, то я в нем разочаруюсь. Я буду просто шокирован.

Напомним, что Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) жестко прошелся по Джошуа за его нерешительность.