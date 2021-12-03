Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком

Гонорар британца за первый поединок был меньше

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В одном из последних интервью Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) заявил, что готов отказаться от реванша с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО) за правильные деньги.

Промоутер «Эй-Джея» Эдди Хирн подтвердил эту информацию и даже назвал сумму, которая может устроить его клиента. Журналист ютуб-канала Boxing King Media спросил у Хирна речь идет о сумме с семью нулями, на что промоутер ответил, что один миллион нужно умножить минимум на 40.

Путем не самых сложных математических исчислений приходим к выводу, что речь идет о 40 миллионах долларов. Интересно, что официальный гонорар Джошуа за первый бой с Усиком был гораздо ниже.

Также Хирн сообщил, что он уже вступил в переговоры с командой Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), который, напомним, рассчитывает, что Джошуа уступит ему право драться с Усиком, чтобы боксеры могли определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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