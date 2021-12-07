«У Хэйни не 0 поражений!» Американский нокаутер раскрыл правду о чемпионе в весе Ломаченко
Хэйни: «Если Камбосос хочет сохранить пояс франчайзинговый пояс WBC, то вперед»
Обладатель титула в легком весе – о следующем поединке
20:26
Девин Хэйни / Фото - essentiallysports.comОбладатель титула по версии WBC в легком дивизионе Дэвин Хэйни (27-0, 15 KO) рассказал о своем желании стать абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории.
Цитирует американца boxingscene.com.
«В борьбе за абсолютное чемпионство я даже не нуждаюсь во франчайзинговом поясе WBC. Я не хочу, чтобы к нему прилагалась какая-либо франшиза. Я буду бороться за пояс WBC. Они могут сохранить этот пояс. Если Камбосос хочет сохранить пояс франчайзинговый пояс, то вперед».
Напомним, что Всемирный боксерский совет (WBC) считает франчайзинговый и обычный пояс равноценными.
Напомним, что после победы над Джозефом Диасом (32-2-1, 15 KO) Хэйни может сойтись в ринге с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).