Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко

Девин Хэйни / Фото: Matchroom

Чемпион WBC Девин Хэйни (27-0, 15 KO) в своем Twitter ответил на претензии абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO), попутно задев Василия Ломаченко (16-2, 11 KO):



that’s right bro… Loma is OUT https://t.co/i6tBdLDal5