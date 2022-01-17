Шанс для Ломаченко? Камбосос недоволен ложью и бездействием Хэйни и его команды
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Чемпион WBC больше не считает украинца топовым легковесом
21:14
Девин Хэйни / Фото: Matchroom
Чемпион WBC Девин Хэйни (27-0, 15 KO) в своем Twitter ответил на претензии абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO), попутно задев Василия Ломаченко (16-2, 11 KO):
Ты прав, дружище... Но Лома уже вне него (топа легкого веса).
that’s right bro… Loma is OUT https://t.co/i6tBdLDal5— Devin Haney (@Realdevinhaney) January 16, 2022
Камбосос также недоволен тем, что у него на руках нет никакого предложения от команды Хэйни.
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