Шанс для Ломаченко? Камбосос недоволен ложью и бездействием Хэйни и его команды

Фото: Getty Images

Абсолютный чемпион легкого веса Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в своем Twitter выразил недовольство бездействием команды чемпиона WBC Девина Хэйни (27-0, 15 KO):



I love how you manipulate & lie to your fans Talk a big game but show no action! Abit like your fights im patiently waiting with all my belts for the offer from your BOSS Mr @EddieHearn because I got a stadium ready in Australia, but I can see the excuses already. https://t.co/vqEngdgEYO