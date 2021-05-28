Хэйни: «Не считаю, что обязан останавливать Линареса»
Обладатель титула WBC в легком весе (до 61.2 кг), американец Девин Хэйни (25-0, 15 КО), рассуждая о своем предстоящем поединке с венесуэльским ветераном Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО), признался, что не зацикливается на досрочной победе.
Слова Хэйни приводит издательство boxingscene.com:
«Почему я должен считать, что остановлю его? Да, его останавливали, и это делали хорошие бойцы. Хотя тот же Кано был середняком. Но я не думаю, что я обязан его нокаутировать. Я думаю, что обязан показать хорошее выступление.
Многие этого не понимают, но довольно тяжело нокаутировать парня, который искренне не желает, чтобы его нокаутировали. Многие выходят на ринг и ведут себя как Гамбоа. Хотя есть и другие примеры.
Я не хочу давать прогнозов. Потому что стили делают бои. Этот парень находится уже на том этапе своей карьеры, где он прекрасно понимает, как добраться до финального гонга».
Хорхе Линарес поделился ожиданиями от предстоящего поединка против обладателя титула WBC американца Девина Хэйни. Текстовая трансляция поединка Линарес – Хэйни будет доступна на сайте XSPORT.ua. Начало – утром 30 мая в районе 05:00.
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