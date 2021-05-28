Хэйни: «Не считаю, что обязан останавливать Линареса»

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Обладатель титула WBC в легком весе (до 61.2 кг), американец Девин Хэйни (25-0, 15 КО), рассуждая о своем предстоящем поединке с венесуэльским ветераном Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО), признался, что не зацикливается на досрочной победе.

Слова Хэйни приводит издательство boxingscene.com:

Многие этого не понимают, но довольно тяжело нокаутировать парня, который искренне не желает, чтобы его нокаутировали. Многие выходят на ринг и ведут себя как Гамбоа. Хотя есть и другие примеры.

Я не хочу давать прогнозов. Потому что стили делают бои. Этот парень находится уже на том этапе своей карьеры, где он прекрасно понимает, как добраться до финального гонга».