Брэдли предсказал исход противостояния между Лопесом и Камбососом
Хэйни – о бое Лопеса и Камбососа: «Я даже не видел боев этого парня»
Чемпион WBC признался, что узнал об австралийце после организации боя
25 ноября 20:19
Девин Хэйни / Фото: ESPN
Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 KO) в интервью FightHype.com поделился мнением о поединке абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) и Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO):
По правде говоря, я не видел боев Камбососа. Он дрался с старым Микки Беем, и с трудом победил его решением. Думаю, что Лопес легко победит. Но я могу оказаться неправ. Стили делают бои. Я уверен, что Джордж выйдет воевать, он мотивирован. Все не считаются с ним. Надеюсь, что это будет большой бой.
XSPORT проведет онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 28 ноября в районе 06:00.
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