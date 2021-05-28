Хэйни – о критике со стороны Лопеса: «Это ч*ртовски наглая ложь. Скажите ему прекратить это д*рьмо»

Лопес и Хэйни / Фото: boxingscene.com

Обладатель титула WBC в легком весе американец Девин Хэйни (25-0, 15 KO) эмоционально отреагировал на недавнее высказывание абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) о том, что он избегает встречи в ринге с ним.



Слова Девина приводит boxingnews24.com:

После этого он заявил, что отправил мне контракт, хотя мы его так и не получили. Скажите ему прекратить это д*рьмо. Медиа должны ловить его на лжи. Это выходит за рамки. Сейчас моя цель – Линарес, и до боя с ним я не могу отвлекаться на кого-то еще.

Он назвал меня «чемпионом по электронной почте», но продолжает вызывать меня. Он продолжает вызывать на бой «чемпиона по электронной почте.