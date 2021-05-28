Хэйни – о критике со стороны Лопеса: «Это ч*ртовски наглая ложь. Скажите ему прекратить это д*рьмо»
Обладатель титула WBC в легком весе американец Девин Хэйни
(25-0, 15 KO) эмоционально отреагировал на недавнее высказывание абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса
(16-0, 12 KO) о том, что он избегает встречи в ринге с ним.
Слова Девина приводит boxingnews24.com:
Это ч*ртовски наглая ложь. Не стоит забывать о том, что попросил 10 миллионов за бой со мной. Все это видели. Он сказал Эдди Хирну, что хочет 10 миллионов.
После этого он заявил, что отправил мне контракт, хотя мы его так и не получили. Скажите ему прекратить это д*рьмо. Медиа должны ловить его на лжи. Это выходит за рамки. Сейчас моя цель – Линарес, и до боя с ним я не могу отвлекаться на кого-то еще.
Он назвал меня «чемпионом по электронной почте», но продолжает вызывать меня. Он продолжает вызывать на бой «чемпиона по электронной почте.
Напомним, что в следующем поединке Хэйни встретится с венесуэльским ветераном Хорхе Линаресом (49-5, 23 KO). Текстовая трансляция поединка Линарес – Хэйни пройдет на сайте XSPORT.ua. Начало – утром 30 мая в районе 05:00
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