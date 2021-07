Хэйни отреагировал на анонс потенциального боя Ломаченко – Комми

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) с недоумением отреагировал на новость о том, что бывший лидер его дивизиона Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) может провести бой против экс-обладателя титула IBF Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

Дело в том, что вчера Комми бросил Хэйни вызов, когда тот сообщил, что вскоре планирует вернуться на ринг.

Комми:

Хэйни:

I just seen this... but you could get it next! https://t.co/Gv37IQRn9Q