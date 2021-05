Хэйни с большим перевесом перестрелял Линареса. Статистика ударов

Девин Хэйни перебил Хорхе Линареса / Фото: MatchroomBoxing

Статистический портал CompuBox опубликовал статистику ударов в поединке чемпиона мира по версии WBC в легком весе Девина Хэйни (26-0, 15 КО) и бывшего обладателся чемпионских поясов в трех дивизионах Хорхе Линареса (47-5, 29 КО)



По статистике ударов, американец попал 215 ударов из 675, а у Линарева 116 попаданий из 620. При этом, 79 против 25 по джебам и 136 против 91 по силовым ударам.

Haney was the quicker, more accurate fighter (7 jabs landed per round, 37% of his power punches), but Linares finished stronger, outlanding Haney 38-33 over the last 3 rounds and rocking him several times. DAZNBoxing