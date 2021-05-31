«Я сделал свою работу». Хэйни ответил на критику боя против Линареса
Хэйни: «Уйду из легкого веса, если не получу большой бой»
Американец хочет титульный поединок
19:44
Девин Хэйни / фото - Fightnews
Чемпион мира в легком дивизионе Дэвин Хейни (26-0, 15 КО) высказался о своих планах после победы над Хорхе Линаресом (47-6, 29 КО). Американец отметил, что не планирует задерживаться в своей весовой категории.
«Если для меня не найдется больших боев в 135 фунтах – я поднимусь в весе. У меня попросту не останется причин задерживаться здесь, если я не смогу устроить большой поединок.
Сейчас моей основной целью является сделать все необходимое для того, чтобы все эти значимые встречи состоялись. И я считаю, что они состоятся».
Ранее американец резко ответил критикам его последнего выступления.
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