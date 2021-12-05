Хэйни: «В бою с Диасом я был в полном порядке»

Американец заявил, что соотечественник так и не смог потрясти его

Фото: boxingscene.com

Чемпион WBC в легком весе (до 61.2 кг), американец Девин Хэйни (27-0-0, 15 KO) в интервью SecondsOut заявил, что его соотечественник Джозеф Диас (32-2-1, 15 KO) так и не смог нанести ему ощутимый урон.

«В бою с Линаресом он потряс меня, без сомнений, и это было видно, однако на этот раз я был в полном порядке. Что же касается «Джо-Джо», то его давление было гораздо более ощутимым, чем у Линареса, однако он не настолько сильно бьет».

Джозеф Диас-младший уверен, что Девин Хэйни одержит легкую победу в потенциальном поединке с австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).