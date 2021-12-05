Камбосос заявил, что Ломаченко – самый желанный соперник для него
Пожали руки. Хэйни согласен отправиться в Австралию на бой с Камбососом и его 80-тысячной армией
Американец считает, что публика не может повлиять на исход боя
10:03
Девин Хэйни / Фото: Matchroom
Чемпион WBC Девин Хэйни (27-0, 15 KO) в эфире DAZN договорился о бое с абсолютным чемпионом дивизиона Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) после победы над Джозефом Диасом (32-2-1, 15 KO):
У него больше поясов, так что для меня никаких проблем, если его назовут фаворитом. Думаю, нам стоит это в ринге определить. Количество ничего не решает. Так что давай проведем бой, это все, что мне нужно. Стили делают бои. Я все еще считаю, что я лучший в легком весе. Но недостаточно пустых разговоров – это нужно доказать в ринге.
Все, что я могу сказать – давай сделаем этот бой. Фаны хотят этого видеть. Организовать бой не должно составить проблем. Я не был в Австралии, но с радостью заберу пару поясов из этой страны. Я не боюсь поддержки соперника – болельщики не выигрывают бои.
Хэйни также предположил, что Камбосос будет соперником легче, чем Диас.
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