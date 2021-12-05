Пожали руки. Хэйни согласен отправиться в Австралию на бой с Камбососом и его 80-тысячной армией

Девин Хэйни / Фото: Matchroom

Чемпион WBC Девин Хэйни (27-0, 15 KO) в эфире DAZN договорился о бое с абсолютным чемпионом дивизиона Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) после победы над Джозефом Диасом (32-2-1, 15 KO):



Все, что я могу сказать – давай сделаем этот бой. Фаны хотят этого видеть. Организовать бой не должно составить проблем. Я не был в Австралии, но с радостью заберу пару поясов из этой страны. Я не боюсь поддержки соперника – болельщики не выигрывают бои.