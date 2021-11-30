Хэйни: «Я годами вызывал Ломаченко»

Девин Хэйни / Фото: DAZN

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) в эфире подкаста Last Stand Podcast with Brian Custer заявил, что готов сразиться с экс-чемпионом Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).



Я годами вызывал «Лому». Я хочу боксировать с лучшими, и говорил об этом. Я никого не избегаю и не бегаю. Я хочу выйти в ринг, чтобы испытать свои навыки с лучшими боксерами»