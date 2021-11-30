Хэйни – Камбососу: «Проведем бой, на кону которого будут стоять все титулы»
Хэйни: «Я годами вызывал Ломаченко»
Девин считает, что готов боксировать с Василием, Лопесом и Дэвисом
08:35
Девин Хэйни / Фото: DAZN
Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) в эфире подкаста Last Stand Podcast with Brian Custer заявил, что готов сразиться с экс-чемпионом Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).
«Думаю, что любой из больших поединков в легком весе сделает мою карьеру весомее, будь это Теофимо Лопес, Джервонта Дэвис или «Лома». Думаю, что этих трех парней уважают и победы над ними позволят мне попасть в список pound-for-pound и укрепят позиции.
Я годами вызывал «Лому». Я хочу боксировать с лучшими, и говорил об этом. Я никого не избегаю и не бегаю. Я хочу выйти в ринг, чтобы испытать свои навыки с лучшими боксерами»
Напомним, Хэйни 5 декабря сразится с Джозефом Диасом. Онлайн трансляция доступна на нашем сайте.
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