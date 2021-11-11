«Дни Бетербиева в боксе сочтены, Смит – не мой уровень, и я просто лучше Бивола». Хильберто Рамирес не скромничает
Хильберто Рамирес подписал контракт на поединок с Биволом. Россиянин пока молчит
Экс-чемпион мира в очередной раз задел своего визави
11:57
Хильберто Рамирес / Фото - badlefthookБывший чемпион мира во втором среднем дивизионе Хильберто Рамирес (42-0, 28 KO) в интервью YouTube-каналу ESNEWS сообщил, что заключил соглашение на поединок с обладателем титула WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (18-0, 11 КО).
«Оскар Де Ла Хойя сказал, что наш бой с Биволом в разработке? Да. Я подписал контракт. Бивол пока его не подписал. Я не знаю, что происходит. Возможно, он боится драться. Может быть, он ждет Канело. Но дело в том, что болельщики хотят увидеть этот бой, а я желаю драться с лучшими. Я жду своей возможности, и не моя вина, что они не хотят этого. Я думаю, что получу свой шанс».
Ранее сообщалось, что Бивол может провести свой следующий бой в России в первой половине декабря.
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