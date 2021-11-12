Хильберто Рамирес подписал контракт на поединок с Биволом. Россиянин пока молчит
Хильберто Рамирес свой следующий поединок проведет против 36-летнего кубинца. Есть дата боя
Ивент состоится в Сан-Анонио
07:39
Хильберто Рамирес / Фото - DAZNНепобежденный мексиканский полутяжеловес Хильберто Рамирес (42-0, 28 КО) вернется на ринг в поединке против 36-летнего кубинца Юниэски Гонсалеса (21-3, 17 КО).
Бой состоится 18 декабря на арене AT&T в Сан-Антонио (штат Техас, США). Поединок будет транслировать DAZN. Об этом сообщает официальный Twitter стримингового сервиса.
Напомним, последний поединок Рамирес провел в июле этого года. Мексиканец техническим нокаутом в 4-м раунде победил опытного кубинца Салливана Барреру (22-4, 14 KO).
Накануне Рамирес сообщил, что подписал контракт на бой с обладателем титула WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (18-0, 11 КО).
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