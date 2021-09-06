Хирн вновь пойдет против Арума
Хирн: «5 млн долларов – правильная цена за бой Сондерса и Юбэнка-младшего»
Президент Matchroom Boxing – о возможном поединке во втором среднем дивизионе
08:21
Эдди Хирн / Фото - thetimes.co.ukПрезидент Matchroom Boxing, британский промоутер Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу FightHype.com высказался о возможном поединке экс-чемпиона мира во втором среднем дивизионе Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 КО) и временным обладателем титула WBA Крисом Юбэнком-младшим (30-2, 22 КО).
«Думаю, что 5 миллионов долларов – это правильная цена за этот бой, ведь он получился бы огромным. Билли нужно не только восстановиться после травмы, но и вернуться в форму. Хотел бы увидеть его возвращение, он отличный боец. В поединке с Канело он смотрелся отлично. Я не о самом бое, а в целом. Ему будет непросто принять поражение, но я надеюсь на него».
Ранее Юбэнк-младший назвал сроки возможного боя с титулованным казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).