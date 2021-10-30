Хирн: «Для Фьюри нет смысла просить статус франчайзингового чемпиона»

Промоутер добивается, чтобы Уайта утвердили в статусе официального претендента на титул WBC

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Британский промоутер Эдди Хирн активно добивается, чтобы его клиента Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) утвердили в статусе официального претендента на чемпионский титул по версии WBC в супертяжелом весе, которым владеет Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO). Многие боксерские эксперты считают, что британец может отказаться от своего титула или попросить статус франчайзингового чемпиона, чтобы избежать поединка с соотечественником.

Промоутер уверен, что «Цыганский король» не поступит таким образом, а примет бой с Уайтом.

Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Я думаю, что у Тайсона Фьюри не будет проблем с боем. Он верит, что выиграет поединок у Диллиана, а дальше будет драться с победителем реванша Джошуа – Усик. Поэтому он должен принять этот бой. Тайсон заработает много денег во время этого поединка, потому что он продаст стадион и миллион платных трансляций. Конечно, если Фьюри не решит: «Мне нужен годичный отпуск» и освободит пояс. Что касается статуса франчайзингового чемпиона, то в команде Тайсона уже сказали, что этого не будет. Какой в этом смысл. Конечно, у чемпиона есть свои обязательства, он должен проводить обязательные защиты. Джошуа, к примеру, проводил обязательные защиты против Поветкина, Пулева и Усика. Вы просто должны защищать свой пояс, это ваша работа».

Чемпион WBC Тайсон Фьюри согласен в следующем бою подраться с обязательным претендентом на пояс Диллианом Уайтом.