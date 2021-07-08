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Хирн: «Джервонта не станет великим, если не подерется с Лопесом, Райаном Гарсией и Хэйни»

Британский промоутер – о перспективах скандального обладателя титулов
Бокс Профессиональный бокс
16:56
Хирн: «Джервонта не станет великим, если не подерется с Лопесом, Райаном Гарсией и Хэйни»
Эдди Хирн / Фото - theathletic.com
Президент Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о действующем чемпионе мира в трех весовых категориях Джервонте Дэвисе (25-0, 24 KO).

Цитирует Хирна в Twitter журналист Майкл Бенсон.

«Мейвезер не дает боксерам возможности создать наследие, стать великими. Джервонта никогда не станет великим, если не подерется с Теофимо Лопесом, Райаном Гарсией, Дэвином Хэйни».


Накануне стало известно, что Дэвис вернется в ринг в октябре.
Владимир Кириченко
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Теги

Эдди Хирн Джервонта Дэвис

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