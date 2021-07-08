Хирн: «Если Лопес желает провести бой с Хэйни на ESPN, мы можем организовать его хоть сейчас»
Хирн: «Джервонта не станет великим, если не подерется с Лопесом, Райаном Гарсией и Хэйни»
Британский промоутер – о перспективах скандального обладателя титулов
16:56
Эдди Хирн / Фото - theathletic.comПрезидент Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о действующем чемпионе мира в трех весовых категориях Джервонте Дэвисе (25-0, 24 KO).
Цитирует Хирна в Twitter журналист Майкл Бенсон.
«Мейвезер не дает боксерам возможности создать наследие, стать великими. Джервонта никогда не станет великим, если не подерется с Теофимо Лопесом, Райаном Гарсией, Дэвином Хэйни».
Накануне стало известно, что Дэвис вернется в ринг в октябре.
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