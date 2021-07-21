Хирн: «Джошуа нельзя себе позволить ошибки и самолюбование, иначе он проиграет Усику»

Глава Matchroom Boxing рассказал о планах британца

Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн заявил в интервью Youtube-каналу iFL TV, что AJ сейчас полностью сосредоточен на поединке с Александром Усиком (18-0, 13 KO) и не задумывается о том, чтобы стать «абсолютным» чемпионом:



Сейчас мы полностью сосредоточены на Александре Усике. Это очень тяжелый бой. Мы не можем позволить себе ошибки и самолюбование, как это случалось раньше. Если Джошуа не выполнит план на бой должным образом, то может проиграть. Это не то, чего мы хотим. Он планирует еще долго править в этом дивизионе. Я знаю, как готовится Джошуа. Знаю, что он будет готов на 100 процентов. Разговоры об абсолютном чемпионстве всегда будут актуальными для нас, но не сейчас, потому что мы сосредоточены на бое с Усиком 25 сентября.

Напомним, что Джо Джойс (12-0, 11 KO) подерется с победителем поединка Усик – Джошуа.