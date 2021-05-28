Хирн: «Если Хэйни победит Линареса, то сделаем Лопесу огромное предложение»

Промоутер чемпиона WBC уверен, что его подопечный – лучший легковес

Лопес и Хэйни / Фoто: fightnews.info

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в легком весе Девина Хэйни (25-0, 15 KO) Эдди Хирн, считает, что Теофимо Лопесу (16-0, 12 KO) необходимо победить его подопечного, чтобы стать бесспорным чемпионом. Хирн заявил, что в случае победы Хэйни в бою с Хорхе Линаресом (49-5, 23 KO) он сделает Лопесу шикарное предложение, от которого Теофимо не сможет отказаться.



Слова главы Matchroom Boxing приводит boxingnews24.com:

В бою с Линаресом, мы увидим, насколько хорош Девин Хэйни. Мое мнение, что он лучший легковес сейчас и надеюсь, в этом поединке это докажет. Мы всегда давали понять, что хотим организовать бой с Лопесом. К тому же единственный способ для Теофимо стать бесспорным чемпионом, это победить Девина. Я думаю, что он более чем готов встретиться с Хэйни. Если Девин победит в предстоящем бою, то Лопес получит огромное предложение, и мы увидим еще один большой бой.

Напомним, что Лопес проведет свой следующий бой против Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO) 19 июня.

Текстовая трансляция поединка Линарес – Хэйни пройдет на сайте XSPORT.ua. Начало – утром 30 мая в районе 05:00.