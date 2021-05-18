Хирн: «Буатси в одной победе от боя с Биволом»
Хирн: «Если команда Фьюри не решит проблему с Уайлдером, то есть шанс, что Джошуа подерется с Усиком»
Британский промоутер намерен продолжить диалог с гендиром K2 Promotions
18 мая 18:36
Эдди Хирн / Фото - boxingsceneПрезидент Matchroom Boxing и промоутер обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн поделился мнением относительно возможной отмены поединка своего подопечного с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Цитирует Хирна официальный сайт Matchroom Boxing.
«Я уже обсудил эту ситуацию с Александром Красюком, промоутером Александра Усика. Я честно сказал ему: «Команда Фьюри пытается решить проблему с боем Тайсон – Уайлдер. Если они не смогут это сделать, то есть хороший шанс, что мы подеремся с Усиком. Давайте двигаться вперед и смотреть на те возможности, которые у нас есть. На этой неделе мы продолжим наш разговор с Красюком. Теперь у нас должен быть план B и, возможно, план C. Все мы надеемся, что план А будет выполнен, а бой Джошуа – Фьюри состоится. Думаю, через две недели мы будем знать все наверняка. Возможно, даже на этой неделе. Мы не можем ждать. У нас была сделка с Фьюри, а также место и время. Его команда и Боб Арум сказали нам, что арбитраж не станет препятствием. Они были неправы, но это их проблемы».
Напомним, 14 августа Джошуа должен был выйти в ринг против Фьюри, однако поединок оказался под угрозой срыва из-за обязательств «Цыганского короля» перед американцем Деонтеем Уайлдером.