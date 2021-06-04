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Хирн: «Если сделка с Усиком не будет заключена, мы с Джошуа построим другие планы»

Приоритетным вариантом является именно поединок с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
08:16
Хирн: «Если сделка с Усиком не будет заключена, мы с Джошуа построим другие планы»
Джошуа и Хирн / Фото: Sky Sports

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 2 KO) Эдди Хирн сообщил, что британец не против подраться с обязательным претендентом на пояс WBO Александром Усиком (18-0, 13 KO), но если не удастся прийти к согласию по сделке, то AJ готов двигаться дальше.

Слова главы Matchroom Boxing приводит boxingnews24.com:

Усик – наш приоритетный соперник, мы хотим удержать все пояса, но, насколько я видел из некоторых интервью, у Джошуа появилась небольшая усталость из-за того, что ему говорят, с кем драться, каким будет распределение гонорара, а также из-за невозможности иметь гибкий график. В то же время он еще не выступал в этом году. Мы сделали Усику предложение, которое считаем очень справедливым. Пока у нас нет сделки.

Опять же, мы хотим устроить этот бой, но если не сможем договориться, то построим другие планы. AJ рад подраться с Усиком. Мы хотим этого поединка. Если мы сможем заключить сделку, то примем этот бой. Если нет, то мы будем двигаться дальше, но я думаю и надеюсь, что этот поединок станет следующим.

Напомним, что Джошуа может отказаться от титула WBO, чтобы не драться с украинцем.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Энтони Джошуа Александр Усик Эдди Хирн

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