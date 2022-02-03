Хирн: «Фьюри не готов драться с Усиком, а в Instagram обзывает украинца бомжарой»

Эдди Хирн / фото - Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), в интервью YouTube каналу Behind The Gloves рассказал о потенциальном поединке Александра Усика (19-0, 13 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона хэвивейта.

Джошуа сказал мне, что он не хочет отходить в сторону. И когда он узнал, что Фьюри хочет провести промежуточный бой 26 марта в Манчестере, то уже однозначно не хотел отходить в сторону. Я мог вернуться к нему только с деньгами. Так что мы снова начали переговоры, но сделки никогда и не было. Он бы не отошел в сторону, так что я вернулся к переговорам, но по факту никто нас особо и просил.

Я единственный, кто говорит все прямо. Я отвечаю на все ваши вопросы. Вы всегда задаете мне самые жесткие вопросы, но никогда не задаете их команде Фьюри. Спросите Фьюри или Фрэнка Уоррена, готов ли был Тайсон драться с Александром Усиком в следующем бою. Ответ – нет. Но он выходил в Instagram и говорил: «Усик – бомжара, я тебя размажу и бла-бла-бла». Однако он не дерется с ним».