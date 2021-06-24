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Хирн: «Иноуэ выступает не в том дивизионе, чтобы стать звездой мирового уровня»

Промоутер отметил боксерские навыки японца
Бокс Профессиональный бокс
11:08
Хирн: «Иноуэ выступает не в том дивизионе, чтобы стать звездой мирового уровня»
Эдди Хирн / фото - The Athletic

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о чемпионе мира в легчайшем дивизионе Наойя Иноуэ (21-0, 18 КО). Промоутер отметил боксерские навыки японца, но считает, что Иноуэ никогда не стать звездой бокса. Слова Хирна приводит Boxing News 24.

«Несмотря на то, что Иноуэ завоевал титулы чемпиона мира в трех весовых категориях и обладает потрясающими нокаутирующими навыками, он выступает не в том дивизионе, чтобы стать звездой мирового уровня.

Сейчас он даже близко не подошел к этой черте. К сожалению, Наойя не известен широкой публике и он выступает не в той весовой категории.

Между прочим, он не виноват в этом, потому что является сильнейшим бойцом. Он фантастический, но чтобы стать звездой мирового уровня, нужно привлечь к себе большую аудиторию.

В Великобритании люди любят бокс и следят за событиями в этом спорте, но я вам гарантирую, что если поспрашивать на улице об Инуэ, никто бы толком не смог сказать, кто он такой.

Это потому что его поединки здесь транслируются в пять утра, и легчайший вес не привлекает простого фаната. Но мы истинные фанаты бокса обожаем смотреть за выступлениями Иноуэ». 

Иноуэ ранее назвал следующих соперником, с кем хотел бы встретиться в ринге.

Антон Кривенко
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Теги

Наоя Иноуэ Эдди Хирн

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