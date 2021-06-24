Хирн: «Иноуэ выступает не в том дивизионе, чтобы стать звездой мирового уровня»

Эдди Хирн / фото - The Athletic

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о чемпионе мира в легчайшем дивизионе Наойя Иноуэ (21-0, 18 КО). Промоутер отметил боксерские навыки японца, но считает, что Иноуэ никогда не стать звездой бокса. Слова Хирна приводит Boxing News 24.

Сейчас он даже близко не подошел к этой черте. К сожалению, Наойя не известен широкой публике и он выступает не в той весовой категории.

Между прочим, он не виноват в этом, потому что является сильнейшим бойцом. Он фантастический, но чтобы стать звездой мирового уровня, нужно привлечь к себе большую аудиторию.

В Великобритании люди любят бокс и следят за событиями в этом спорте, но я вам гарантирую, что если поспрашивать на улице об Инуэ, никто бы толком не смог сказать, кто он такой.

Это потому что его поединки здесь транслируются в пять утра, и легчайший вес не привлекает простого фаната. Но мы истинные фанаты бокса обожаем смотреть за выступлениями Иноуэ».