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Хирн: «Канело говорит о поединке с Бетербиевым, но он знает, насколько тяжело бьет Артур»

Альварес может подняться в полутяжелый вес
Бокс Профессиональный бокс
11:30
Хирн: «Канело говорит о поединке с Бетербиевым, но он знает, насколько тяжело бьет Артур»
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн утверждает, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) может подняться в полутяжелый вес ради боя с Артуром Бетербиевым (16-0, 16 КО), если не договорится о поединке с обладателем пояса IBF Калебом Плантом (21-0, 12 KO).

Слова Хирна приводит издание boxingnews24.com:

«Если мы не сможем заполучить бой с Калебом Плантом, то, конечно, нам понадобится другой соперник на сентябрь. Канело говорит о поединке с Бетербиевым, но он знает, насколько тяжело бьет Артур. Впрочем, Альварес - боец. Вы говорите Канело, что ему не следует принимать этот бой, что это опасный поединок? Тем не менее он захочет это сделать. Очень рискованно подниматься в полутяжелый вес. Бетербиев стареет, но он все еще на своем пике.

Давайте наслаждаться выступлениями Альвареса, пока он здесь. Вы же знаете, что дальше Канело подерется с соперниками вроде Бивола, Планта, Бетербиева или Чарло. Это будет самая невероятная серия. Давайте уважать это и наслаждаться этим».

Эдди Хирн сообщил о начале переговоров по организации боя Альварес - Плант.

Рене Тер Велде
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Теги

Эдди Хирн Сауль Альварес Артур Бетербиев Калеб Плант

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