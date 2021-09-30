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Хирн: «Хочу, чтобы WBC потребовал от Фьюри провести обязательную защиту титула от Уайта»
Президент Matchroom Boxing – о третьем поединке между топовыми супертяжеловесами
30 сентября 20:22
Эдди Хирн / Фото - vbetnewsИзвестный британский промоутер Эдди Хирн высказался относительно грядущего поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Цитирует Хирна talksport.com.
«На мой взгляд, Тайсон Фьюри не выглядит готовым к бою. Я все еще думаю, что он легко выиграет, но это повышает вероятность ошибки. Если сделать ошибку против Деонтея Уайлдера, это может стоить вам победы. Он очень опасен. Не думаю, что Фьюри проиграет по очкам, но это не имеет особого значения. Одна ошибка и все может закончиться. Я вообще надеюсь, что он победит, потому что хочу, чтобы WBC потребовал обязательную защиту титула от Уайта».
Поединок Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября. Изначально поединок был запланирован на 24 июля, однако его перенесли из-за COVID-19 у «Цыганского короля».
Накануне Фьюри поделился ожиданиями от боя с Уайлдером.
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