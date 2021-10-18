Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»

Глава Matchroom считает, что у Фьюри было много проходных боев

Фото: Top Rank

Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн заявил, что хоть чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) на бумаге и является лучшим в супертяжелом дивизионе, но у многих могут возникнуть насчет этого вопросы.



Слова главы Matchroom приводит boxingscene.com:

Не понимаю, как можно стать великим, если ты постоянно не дерешься с лучшими. Не вина Фьюри, что ему три боя пришлось провести с Уайлдером. Но он в трех последних поединках дрался с одним и тем же человеком. Так что трудно назвать одним из лучших в своем поколение бойца, у которого только два элитных бойца в послужном списке – Кличко и Уайлдер. Не хочу сказать, что остальные соперники были плохими, но до уровня топов дивизиона не доходят. Но я все еще думаю, что он великий супертяжеловес своего времени. Но его резюме говорит об обратном. Если вы будете рассудительны, то скажете: «Трудно не согласиться, что Фьюри – №1 супертяж на бумаге в данный момент». Я все еще считаю, что Тайсон – лучший в хэвивейте. Но, так или иначе, убедить в этом общественность непросто.

Хирн удивлен, что победы над Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO) продолжают поднимать Фьюри в рейтинге P4P.