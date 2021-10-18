Промоутер Джошуа: «Как Фьюри поднимается в рейтинге P4P, избивая одного и того же соперника»

Хирн недоумевает скачком Тайсона в рейтинге лучший бойцов после повторных боев с Уайлдером

Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank

Промоутер экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн раскритиковал рейтинг pound-for-pound за постоянное возвышение в листе чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) за победу над одним и тем же человеком.



Слова Хирна приводит boxingscene.com:

Сейчас сложно говорить что-то негативное о Фьюри, ведь тебя сразу же раскритикуют. Мне действительно кажется странным, что можно постоянно подниматься в рейтинге pound-for-pound, побеждая одного и того же человека (Деонтея Уайлдера – XSPORT), которого в избили два с половиной года назад. Посмотрите на рейтинг ESPN, Тайсон победил Уайлдера в жесточайшей войне, которого он нокаутировал в 7-и раундах в прошлом бою, и внезапно поднялся в рейтинге. Чтобы быть великим супертяжем, у вас долден быть блестящий послужной список, неизменно побеждать лучший бойцов своей эпохи. А теперь забудьте у двух последних выступлениях Фьюри. Я думаю, что он не должен быть счастлив тем, как прошел третий бой с Деонтеем, ведь бой был слишком диким. Но, невзирая на это, битва получилась что надо.

Стало известно, сколько в США денег принесли продажи платных трансляций третьего боя Фьюри и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO).