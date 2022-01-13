Тренер Чисоры заявил, что Джошуа будет великим, даже если во второй раз проиграет Усику
Хирн намерен свести Чисору с Уайлдером, Ареолой и Ортисом
Эдди верит в победу Дерека над Деонтеем
09:48
Дерек Чисора / Фото: Sportsbugz
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал boxing247.com о возможных соперниках для британского ветерана Дерека Чисоры (32-12, 23 КО).
«Я говорил, что Чисора является кошмаром для любого супертяжеловеса, что он может перетерпеть любого из них. Я сказал, что если Уайлдер не нокаутирует его в начале поединка, то я уверен, что Чисора сможет у него выиграть, ведь Деонтей не сможет справиться с этим темпом и давлением. Но Уайлдер был бы огромным фаворитом из-за своего мощного удара.
Я не пытаюсь активно организовывать поединок с Уайлдером. Я ничего не предлагал его команде, не говорил с ними. Мне нравится поединок Чисоры с Крисом Арреолой или Луисом Ортисом. Также мне нравится Чжан Чжилей. Мне нравится много боев, где у Чисоры будут отличные шансы, и мы уже договариваемся о следующем его бое в апреле».
Напомним, ранее Чисора заявил о желании провести поединок против Уайлдера.
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