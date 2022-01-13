Хирн намерен свести Чисору с Уайлдером, Ареолой и Ортисом

Дерек Чисора / Фото: Sportsbugz

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал boxing247.com о возможных соперниках для британского ветерана Дерека Чисоры (32-12, 23 КО).



Я не пытаюсь активно организовывать поединок с Уайлдером. Я ничего не предлагал его команде, не говорил с ними. Мне нравится поединок Чисоры с Крисом Арреолой или Луисом Ортисом. Также мне нравится Чжан Чжилей. Мне нравится много боев, где у Чисоры будут отличные шансы, и мы уже договариваемся о следующем его бое в апреле».