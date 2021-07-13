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Хирн назвал реальную причину переноса трилогии Фьюри – Уайлдер

Промоутер считает, что недостаточный ажиотаж призвал организаторов к решительным действиям
Бокс Профессиональный бокс
15:26
Хирн назвал реальную причину переноса трилогии Фьюри – Уайлдер
Фьюри и Уайлдер / Фото: Top Rank

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал в интервью DAZN Boxing Show, что организаторы трилогии между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) решили перенести поединок, сославшись на коронавирус британца:

Они не смогли продать билеты. Вы можете зайти в интернет и проверить. Насколько я знаю, они продали 25 или 30 процентов мест, и это катастрофа.

Не было никакой шумихи, из-за чего цифры PPV должны были быть очень низкие.

Напомним, что Хирн надеется организовать мегафайт «Цыганского короля» и своего звездного подопечного Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Эдди Хирн

Комментарии 1

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13 июля 2021г. 15:40
Хирн пизд.ть как всегда. Он расхваливает только своих боксеров. Еб.н этот Хирн.
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