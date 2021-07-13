Бывший тренер Кличко: «Усик станет чемпионом мира, только когда Фьюри опять раздаст пояса»
Хирн назвал реальную причину переноса трилогии Фьюри – Уайлдер
Промоутер считает, что недостаточный ажиотаж призвал организаторов к решительным действиям
15:26
Фьюри и Уайлдер / Фото: Top Rank
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал в интервью DAZN Boxing Show, что организаторы трилогии между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) решили перенести поединок, сославшись на коронавирус британца:
Они не смогли продать билеты. Вы можете зайти в интернет и проверить. Насколько я знаю, они продали 25 или 30 процентов мест, и это катастрофа.
Не было никакой шумихи, из-за чего цифры PPV должны были быть очень низкие.
Напомним, что Хирн надеется организовать мегафайт «Цыганского короля» и своего звездного подопечного Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).