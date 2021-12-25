Хирн назвал троих бойцов, которых хочет видеть соперниками Канело в 2022 году
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Boxing247 высказался в адрес абсолютного чемпиона суперсреднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), а также назвал имена боксеров, которых хочет видеть в качестве оппонентов мексиканца в следующем году.
«18 декабря 2020 года Канело подрался с Каллумом Смитом, а затем мы быстро заключили сделку о поединке с обязательным претендентом Авни Йылдырымом. После этого Альварес побился с Билли Джо Сондерсом, а дальше – с Калебом Плантом в ноябре. Невероятно, тем более во время пандемии.
Мы промоутировали три из четырех этих боев, что стало для нас благословением и честью. Надеюсь, что мы сможем снова поработать вместе.
Я знаю, что ходят разговоры о поединке Канело в первом тяжелом весе. Я думаю, что Альварес должен сделать в полутяжелом дивизионе то же самое, что сделал во втором среднем. Ему следует подраться с Дмитрием Биволом, Джо Смитом и Артуром Бетербиевым. Я считаю, что он снова может сделать это в течение года».
Напомним, тренер Бетербиева высказался о потенциальном поединке с Канело.
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