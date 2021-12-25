Хирн назвал троих бойцов, которых хочет видеть соперниками Канело в 2022 году

Эдди Хирн / фото - Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Boxing247 высказался в адрес абсолютного чемпиона суперсреднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), а также назвал имена боксеров, которых хочет видеть в качестве оппонентов мексиканца в следующем году.

Мы промоутировали три из четырех этих боев, что стало для нас благословением и честью. Надеюсь, что мы сможем снова поработать вместе.

Я знаю, что ходят разговоры о поединке Канело в первом тяжелом весе. Я думаю, что Альварес должен сделать в полутяжелом дивизионе то же самое, что сделал во втором среднем. Ему следует подраться с Дмитрием Биволом, Джо Смитом и Артуром Бетербиевым. Я считаю, что он снова может сделать это в течение года».