Хирн назвал троих бойцов, которых хочет видеть соперниками Канело в 2022 году

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 30
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 13
Развернуть Свернуть
Хоккей (15 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:45 Белый Барс - Донбасс 0:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Баффало Сэйбрс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
05:00 Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 96:98 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Хьюстон Рокетс 118:106 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс 104:110 Окончен
02:30 Майами Хит - Детройт Пистонс 115:112 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз 117:124 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Милуоки Бакс 95:102 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс 107:115 Окончен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 113:101 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 128:116 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис 113:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс 110:138 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Днепр 67:80 Окончен
18:00 Прометей - Харьковские Соколы 90:74 Окончен
19:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет 68:85 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
15:00 Мариуполь - Краматорск -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
19:00 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
21:30 Милуоки Бакс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Лидс -:- Запланирован
17:00 Манчестер Сити - Лестер -:- Запланирован
17:00 Тоттенхэм - Кристал Пэлас -:- Запланирован
17:00 Вест Хэм - Саутгемптон -:- Запланирован
17:00 Норвич - Арсенал -:- Запланирован
19:30 Астон Вилла - Челси -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 6) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
21:00 Финляндия - Германия -:- Запланирован
23:30 Россия - Швеция -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
13:00 Белый Барс - СК Сокол -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
00:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:30 Юта Джаз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
22:30 Майами Хит - Орландо Мэджик -:- Запланирован

Хирн назвал троих бойцов, которых хочет видеть соперниками Канело в 2022 году

Бетербиев – в списке
Бокс Профессиональный бокс
08:58
Хирн назвал троих бойцов, которых хочет видеть соперниками Канело в 2022 году
Эдди Хирн / фото - Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Boxing247 высказался в адрес абсолютного чемпиона суперсреднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), а также назвал имена боксеров, которых хочет видеть в качестве оппонентов мексиканца в следующем году.

«18 декабря 2020 года Канело подрался с Каллумом Смитом, а затем мы быстро заключили сделку о поединке с обязательным претендентом Авни Йылдырымом. После этого Альварес побился с Билли Джо Сондерсом, а дальше – с Калебом Плантом в ноябре. Невероятно, тем более во время пандемии.

Мы промоутировали три из четырех этих боев, что стало для нас благословением и честью. Надеюсь, что мы сможем снова поработать вместе.

Я знаю, что ходят разговоры о поединке Канело в первом тяжелом весе. Я думаю, что Альварес должен сделать в полутяжелом дивизионе то же самое, что сделал во втором среднем. Ему следует подраться с Дмитрием Биволом, Джо Смитом и Артуром Бетербиевым. Я считаю, что он снова может сделать это в течение года». 

Напомним, тренер Бетербиева высказался о потенциальном поединке с Канело.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сауль Альварес Эдди Хирн

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Апрель выглядит как самый реалистичный вариант». Промоутер – о реванше Усик Джошуа
«Апрель выглядит как самый реалистичный вариант». Промоутер – о реванше Усик Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
09:47
Хирн: «Джошуа все еще злится из-за поражения Усику»
Хирн: «Джошуа все еще злится из-за поражения Усику»
Бокс Профессиональный бокс
07:40
Тренер Бетербиева: «В бою против Канело выйдем за победой»
Тренер Бетербиева: «В бою против Канело выйдем за победой»
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 20:53
Тренер Чисоры: «Если Канело поднимется в полутяжелый вес, то он может победить Бетербиева»
Тренер Чисоры: «Если Канело поднимется в полутяжелый вес, то он может победить Бетербиева»
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 10:50
Фроч: «Усик победил бы Канело. Он слишком большой и хороший для него»
Фроч: «Усик победил бы Канело. Он слишком большой и хороший для него»
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 10:25
Претендент для Усика? Хирн рассказал о следующем поединке Паркера
Претендент для Усика? Хирн рассказал о следующем поединке Паркера
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 20:20

Новости: Бокс

Томми Фьюри: «Вырубил бы Джейка Пола в первом раунде»
Томми Фьюри: «Вырубил бы Джейка Пола в первом раунде»
Профессиональный бокс
09:55
«Апрель выглядит как самый реалистичный вариант». Промоутер – о реванше Усик Джошуа
«Апрель выглядит как самый реалистичный вариант». Промоутер – о реванше Усик Джошуа
Профессиональный бокс
09:47
Хирн назвал троих бойцов, которых хочет видеть соперниками Канело в 2022 году
Хирн назвал троих бойцов, которых хочет видеть соперниками Канело в 2022 году
Профессиональный бокс
08:58
Хирн: «Джошуа все еще злится из-за поражения Усику»
Хирн: «Джошуа все еще злится из-за поражения Усику»
Профессиональный бокс
07:40
Турман: «Я жду контракт на бой со Спенсом или Кроуфордом»
Турман: «Я жду контракт на бой со Спенсом или Кроуфордом»
Профессиональный бокс
24 декабря 22:50
«Я снова буду ходить!» Ринг-анонсер, попавший в жуткую аварию, рассказал о своем состоянии здоровья
«Я снова буду ходить!» Ринг-анонсер, попавший в жуткую аварию, рассказал о своем состоянии здоровья
Профессиональный бокс
24 декабря 22:42
Турман назвал двух приоритетных соперников на следующий бой
Турман назвал двух приоритетных соперников на следующий бой
Профессиональный бокс
24 декабря 22:05
Тренер Бетербиева: «В бою против Канело выйдем за победой»
Тренер Бетербиева: «В бою против Канело выйдем за победой»
Профессиональный бокс
24 декабря 20:53
Гвоздик: «С момента моего принятия решения завершить карьеру я ни разу об этом не пожалел»
Гвоздик: «С момента моего принятия решения завершить карьеру я ни разу об этом не пожалел»
Профессиональный бокс
24 декабря 20:30
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
26
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
7
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
12
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости