Дюбуа: «Усик – качественный боец. Его бой с Джошуа будет отличный поединком для бокса»
Хирн назвал возможных соперников Джошуа, если поединок с Усиком не состоится
Среди кандидатов – экс-оппонент титулованного британца
19:58
Энтони Джошуа / Фото - telegraph.co.ukПрезидент Matchroom Boxing, британский промоутер Эдди Хирн назвал вероятных соперников обладателя поясов WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) на тот случай, если обязательная защита против Александра Усика (18-0, 13 КО) все-таки не состоится.
Цитирует Хирна Sky Sports.
«В качестве соперника мы предпочитаем именно Усика, потому что хотим остаться при титулах. На наш взгляд, мы сделали Усику довольно справедливое предложение. Сделка пока не заключена. Мы намерены устроить этот бой, но если не выйдет – есть другие варианты». Я все еще убежден, что повторный бой с Диллианом Уайтом рано или поздно состоится. Если бы не такое большое количество обязательных претендентов, думаю, что он бы уже состоялся. На третьем месте Энди Руис. Ну и Луис Ортис – тот соперник, с которым можно было бы подраться в США. Варианты есть, но наше абсолютное предпочтение – встреча с Усиком».
Ранее сообщалось, что британец Энтони Джошуа может отказаться от титула WBO, чтобы не выходить в ринг с украинским боксером.
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