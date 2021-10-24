Хирн: «Не списывайте Камбососа со счетов в бою с Лопесом»

Промоутер призвал общественность не заглядывать за спину претенденту

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Британский промоутер Эдди Хирн, ответственный за организацию чемпионского поединка в легком весе (до 61.2 кг) между американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) и австралийцем Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO), призвал общественность не заглядывать за спину претенденту.

Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Нам очень повезло с организацией этого боя, и я не могу дождаться. Нам нужны такие бои. Нам нужны бои, в которых молодые парни бьются друг с другом. И нам необходимо заявить о себе этим поединком, прежде чем переходить к Теофимо и Хэйни. Первая пресс-конференция Лопеса и Камбососа удалась, и теперь мне не терпится вновь на них посмотреть. Однако это тяжелый бой, учитывая его историю. Лопес давно не выступал, поэтому не списывайте Камбососа со счетов».

Джордж Камбосос поделился ожиданиями от поединка с абсолютным чемпионом дивизиона Теофимо Лопеса.