Тренер Уайта: «Диллиан станет для Фьюри непосильной задачей»
Хирн – о бое Уайт – Фьюри: «Диллиан не собирается запрыгнуть в самолет Ryanair и заболеть COVID-19»
Британский промоутер отметил профессионализм своего клиента
22 февраля 22:54
Уайт и Фьюри / Фото - skysportsПрезидент Matchroom Boxing и промоутер обязательного претендента на титул WBC Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) Эдди Хирн опроверг слухи о том, что его подопечный не намерен появляться на пресс-конференции с чемпионом WBC в хэвивейте Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Цитирует Хирна в Twitter журналист Майкл Бенсон:
«Конечно, он пойдет на пресс-конференцию, но в правильной манере, профессионально. Уайт не собирается запрыгнуть в самолет Ryanair и заболеть COVID-19. Отнеситесь к нему с уважением».
Ранее Фьюри сообщил, что Уайт желает, чтобы ему заплатили за появление на пресс-конференции.
Бой Фьюри – Уайлдер запланирован на 23 апреля в Лондоне на «Уэмбли».