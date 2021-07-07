Хирн - о будущем Сондерса: «Билли Джо хочет посмотреть, какие варианты доступны для него»

Британец все еще не определился со своим будущим



Билли Джо Сондерс / фото - Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что на прошлой неделе разговаривал со своим подопечным британцем Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 KO), который сейчас восстанавливается после травмы полученной в бою с мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO). По словам Хирна, Билли Джо еще не определился со своим будущим, но промоутер настаивает, чтобы Сондерс откинул мысли о завершении карьеры и продолжил выступать.

Промоутера цитирует ресурс boxingnews24.com:

«У меня был разговор с Билли Джо на прошлой неделе. Думаю, он еще не определился с будущим своей карьеры. Я сказал ему, что хочу снова увидеть его в ринге, так как он хорошо выступил в бою с Альваресом. Думаю, все понимают, что Сондерсу необходим перерыв, чтобы восстановиться. После этого он хочет посмотреть, какие варианты доступны для него. Я подчеркну, что хочу снова увидеть поединок с участием Сондерса, но также не нужно забывать, что он заработал большие деньги за бой с Альваресом».

Билли Джо Сондерс задумывается о завершение карьеры после поражения от Сауля Альвареса.