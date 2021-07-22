Беринчик: «На Олимпиаде-2012 Джошуа протягивали и «прилепили» медаль. Усик разобьет ему кабину»
Хирн – о поединке Усик – Джошуа: «Чемпионские пояса поднимутся в воздух на глазах 60-тысячной аудитории»
Промоутер британца поделился мнением о предстоящем мегафайте
22 июля 07:51
Хирн и Джошуа / Фото: Matchroom Boxing
Промоутер обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн высказался об организации поединка с Александром Усиком (18-0, 13 KO)
Слова главы Matchroom Boxing приводит Sky Sports:
Победитель Олимпиады против победителя Олимпиады, объединенный чемпион хэвивейта против абсолютного чемпиона крузвейта. Чемпионские пояса поднимутся в воздух перед 60-тысячной аудиторией на стадионе «Тоттенхэма» 25 сентября. Не могу дождаться этого невероятного события.
Соотечественник Усика легковес Денис Беринчик () верит в победу украинца в поединке с Джошуа.