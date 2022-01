Хирн опровергнул слухи о прекращении промоутерской деятельности

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Вскоре после того как информация о том, что глава Matchroom Boxing Эдди Хирн собирается отойти от деятельности промоутера стремительно распространилась по сети, сам британец поспешил опровергнуть этот слух.

Eddie Hearn on a parody account tweet claiming he was retiring: "You wouldn't believe how many messages I've had saying, 'What, you're joking?!' It's an extra N on that account that you've always gotta look out for. I'm not retiring yet, no." [@DAZNBoxing Show]