Хирн: «Джошуа не откажется от реванша с Усиком»
Хирн отреагировал на предложение Фьюри подготовить Джошуа к реваншу с Усиком
Промоутер считает, что AJ не нужны тренерские услуги «Цыганского Короля»
8 октября 11:40
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com
Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), прокомментировал заявление обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), предложившего AJ подготовить его к реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 КО).
Хирна цитирует metro.co.uk.
«Каждый мнит себя экспертом, не так ли? Все считают, что могут показать Джошуа, как победить Усика. Я не думаю, что мы будем в лагере Фьюри перед реваншем, но у всех есть идеи касательно того, как побить Усика. Это непросто, потому что Александр – отличный боец, он великолепен в том, что делает. Однако есть способы, как стоит драться и как не стоит.
К сожалению, Джошуа выбрал неправильный способ. Это не значит, что он может сменить стиль и пройти сквозь Усика, но я верю, что Джошуа знает, что ему нужно сделать, чтобы победить Александра. И я не думаю, что для этого нужны тренерские услуги Тайсона Фьюри».
Эдди Хирн высказался по поводу проведения реванша между Энтони Джошуа и Александром Усиком.