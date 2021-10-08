Хирн отреагировал на предложение Фьюри подготовить Джошуа к реваншу с Усиком

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), прокомментировал заявление обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), предложившего AJ подготовить его к реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Хирна цитирует metro.co.uk.

К сожалению, Джошуа выбрал неправильный способ. Это не значит, что он может сменить стиль и пройти сквозь Усика, но я верю, что Джошуа знает, что ему нужно сделать, чтобы победить Александра. И я не думаю, что для этого нужны тренерские услуги Тайсона Фьюри».