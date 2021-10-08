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Хирн: «Джошуа не откажется от реванша с Усиком»

Британский промоутер – о разговоре с Арумом
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 07:41
Хирн: «Джошуа не откажется от реванша с Усиком»
Эдди Хирн / Фото - theathletic.com
Президент Matchroom Boxing, британский промоутер Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV высказался по поводу проведения реванша между свои подопечным, британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Вчера вечером я разговаривал с Бобом Арумом, он позвонил мне, и мы поговорили о возможности того, чтобы Джошуа отошел в сторону (и отказался от немедленного реванша с Усиком – прим.). Джошуа не сделает этого. Если Энтони будет здоров и готов драться, а он готов, он принимает реванш с Усиком. Усик – это все, о чем он сейчас думает. Лично я не вижу сценария, при котором он отказался бы от реванша».

Напомним, Усик хотел бы, чтобы второй бой прошел на киевском НСК «Олимпийский», но по объективным причинам это весьма маловероятно.

Ранее Хирн назвал возможные сроки реванша двух топовых боксеров.
Владимир Кириченко
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн

Комментарии 1

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8 октября 2021г. 09:59
Теперь есть Хидди Хирну что говорить и надоедать всех о том что Джошуа великий, что он лучший из лучших, и что он в реванше вырубить Усика. Но он не понимает, что в  реванше  его подопечного с Усиком  ждет та жа история, проигрыш с нокаутом.
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