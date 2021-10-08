Арум попросил Хирна отказаться от реванша между Усиком и Джошуа
Хирн: «Джошуа не откажется от реванша с Усиком»
Британский промоутер – о разговоре с Арумом
8 октября 07:41
Эдди Хирн / Фото - theathletic.comПрезидент Matchroom Boxing, британский промоутер Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV высказался по поводу проведения реванша между свои подопечным, британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Вчера вечером я разговаривал с Бобом Арумом, он позвонил мне, и мы поговорили о возможности того, чтобы Джошуа отошел в сторону (и отказался от немедленного реванша с Усиком – прим.). Джошуа не сделает этого. Если Энтони будет здоров и готов драться, а он готов, он принимает реванш с Усиком. Усик – это все, о чем он сейчас думает. Лично я не вижу сценария, при котором он отказался бы от реванша».
Напомним, Усик хотел бы, чтобы второй бой прошел на киевском НСК «Олимпийский», но по объективным причинам это весьма маловероятно.
Ранее Хирн назвал возможные сроки реванша двух топовых боксеров.
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