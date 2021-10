Уайт: «Надеюсь, у Фьюри не будет иного выхода, кроме как драться со мной»

Диллиан Уайт / Фото: Matchroom Boxing

Обладатель временного пояса WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) надеется, что в этот раз Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) все же разделит с ним ринг:



Dillian Whyte on Tyson Fury: "Hopefully the WBC force the position and he'll have no choice but to fight me. It's a massive British fight, it's a major fight for Britain. Two British fighters fighting for the heavyweight world championship, that'd be great." [@SkySports]