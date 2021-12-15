Хирн: «Победитель боя Камбосос – Хэйни сразится с Ломаченко»

Промоутер уверен, что украинец вскоре получит шанс вернуть все свои пояса

Эдди Хирн / фото - Getty Images

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBC Девина Хэйни (27-0, 15 КО), вновь заговорил о поединке своего подопечного с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) за звание абсолютного чемпиона, а также предположил, что победитель этого боя встретится с украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

«Верю, что Боб сделает все, чтобы сделать Лому обязательным претендентом для Камбососа. Это значит, что рано или поздно у Василия будет титульный бой. Но полагаю, что первым все же состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Хэйни и Камбососом. Думаю, решение Арума пойти путем WBO нам на руку. Почему так? Потому что у Камбососа сейчас появится простой выбор — бой за абсолюта с Хэйни или защита против Ломаченко. Не сомневаюсь, что победитель боя Камбосос vs Хэйни даст бой Василию. Но у боя за абсолют всегда должен быть приоритет».

Напомним, Тедди Атлас рассказал, как поменялся Ломаченко после поражения Лопесу.