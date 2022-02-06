Менеджер Ломаченко: «Если все пойдет по плану, то, возможно, состоится большая унификация с Джервонтой Дэвисом»
Хирн предложил Ломаченко подождать, пока подерутся Хэйни и Камбосос
Но Эдди может пообещать Василию статус претендента на пояс
14:44
Василий Ломаченко / Фото: Инстаграм
Британский промоутер Эдди Хирн в комментарии FightHype.com заявил, что украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) должен подождать, пока подерутся его подопечный Девин Хэйни (27-0, 15 КО) и абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО).
«Для подписания контракта нужно пройти долгий путь, но Камбососу нужно сделать свой ход. Он не хочет проводить разминочный поединок или ждать других людей. Зачем ему это? У него есть самый большой бой среди возможных – бой за звание абсолютного чемпиона мира.
Конечно, этот бой важнее поединка с Ломаченко. Василий – великолепный боец, но это будет добровольная защита. Тогда у нас все равно останется вопрос о том, есть абсолютный чемпион или нет. Просто давайте устроим поединок, а Ломаченко затем станет обязательным претендентом для победителя».
Напомним, ранее Ломаченко заявил, что они сделали предложение на бой для Камбососа.