Хирн прокомментировал физическую форму Джошуа

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

В сети последние дни активно обсуждается физическая форма чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) перед боем с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO). На фотографиях, которые Энтони разместил в социальных сетях, он выглядит стройным и подтянутым. Эдди Хирн, промоутер Джошуа, поделился своим мнением относительно физической формы его подопечного.

Промоутера цитирует портал boxingnews24.com:

Энтони боксировал с такими соперниками как Уайт, Мюрей, где его физические данные были на первом месте, а вот во время боя с Кличко, он действительно не знал, что делает. Энтони был просто большим, сильным и крутым. Теперь Джошуа разносторонне развит, знает и понимает эту игру. Я действительно горжусь Энтони, он превратился в великого бойца. Джошуа получил кое-какие знания за эти годы и воспользуется ими».