Хирн прокомментировал физическую форму Джошуа
В сети последние дни активно обсуждается физическая форма чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) перед боем с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO). На фотографиях, которые Энтони разместил в социальных сетях, он выглядит стройным и подтянутым. Эдди Хирн, промоутер Джошуа, поделился своим мнением относительно физической формы его подопечного.
Промоутера цитирует портал boxingnews24.com:
«Джошуа не кажется мне сильно похудевшим. Он выглядит массивно. Его ноги огромны, мощны и быстры. Перед Энтони никогда не стоит цель, что нужно сбросить вес. Джошуа прошел путь от парня, который поднимает тяжести, делая упор на силовые упражнения, до парня, который занимается боксом. Больше спаррингов, больше времени на ногах, это то, что делает вас со временем боксером.
Энтони боксировал с такими соперниками как Уайт, Мюрей, где его физические данные были на первом месте, а вот во время боя с Кличко, он действительно не знал, что делает. Энтони был просто большим, сильным и крутым. Теперь Джошуа разносторонне развит, знает и понимает эту игру. Я действительно горжусь Энтони, он превратился в великого бойца. Джошуа получил кое-какие знания за эти годы и воспользуется ими».
Александр Усик поделился фотографиями из тренировочного лагеря.