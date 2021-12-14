Хирн проведет переговоры о проведении боев Усик – Джошуа 2 и Фьюри – Уайт на Ближнем Востоке

Промоутер изучит предложения от потенциальных организаторов поединков в ОАЭ

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, глава промоутерской компании Matchroom Boxing, в интервью YouTube-каналу iFL TV рассказал, что посетил город Дубай в ОАЭ, чтобы изучить предложения от потенциальных организаторов поединков Александр Усик (19-0, 13 КО) – Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) 2 и Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) – Диллиан Уайт (28-2-0, 19 KO) на Ближнем Востоке.

«Когда я услышал, что Усик прилетает сюда, то понял, что будет хорошо встретиться с ним и Эгисом Климасом. Мы должны сделать свою работу на этой территории, изучить потенциальные сделки о месте проведения поединков Джошуа – Усик и Фьюри – Уайт, а также других боев в супертяжелом весе. Как вы видели, принц Халид тоже здесь. Так что это главная причина поездки. Мне приятно видеть Усика, который очень расслаблен и готов к прогрессу в переговорах о реванше с Энтони Джошуа».

Александр Усик хотел бы провести свой следующий поединок на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве.