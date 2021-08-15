Хирн рассказал, как проходят переговоры между Альваресом и Планотом

С большой долей вероятности поединок состоится в ноябре

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн отметил позитивную динамику в переговорах между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и обладателем титула IBF в этой же весовой категории американцем Калебом Плантом (21-0, 12 КO). По словам Хирна оба боксера хотят этого поединка и есть большая вероятность, что разделят ринг в ноябре.

Промоутера цитирует портал boxingnews24.com:

«Переговоры еще не находятся на финишной прямой и контракты еще не подписаны, но мы постепенно подходим к этому месту. Думаю, что это поединок, которого хочет Альварес. Также я считаю, что Плант хочет получить бой с Саулем. Надеюсь, мы сможем преодолеть черту во время переговоров, которая стала преградой в прошлый раз, и проведем этот бой в ноябре».

Бернард Хопкинс поделился мыслями о возможном бое между Саулем Альваресом и Калебом Плантом.