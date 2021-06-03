Хирн рассказал, когда следует ожидать поединок за статус абсолютного чемпиона Альварес – Плант

Альварес и Плант / Фото: boxingscene.ocm

Промоутер лидера рейтинга «pound-for-pound» Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO) назвал в интервью Youtube каналу FightHype.com возможные даты поединка за статус абсолютного чемпиона второго среднего веса против Калеба Планта (21-0, 12 KO).



Это другой мир. Не хочу говорить о цифрах, но этот парень – участник боя за звание абсолютного чемпиона, так что у него есть рычаги влияния. Да и он заслуживает того, чтобы ему хорошо заплатили. И я уверен, что так оно и будет.