Хирн: «Сондерс был тяжелейшим вызовом для Альвареса во втором среднем весе»
Хирн рассказал, когда следует ожидать поединок за статус абсолютного чемпиона Альварес – Плант
Бой пройдет рядом с датой Дня независимости Мексики
08:42
Альварес и Плант / Фото: boxingscene.ocm
Промоутер лидера рейтинга «pound-for-pound» Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO) назвал в интервью Youtube каналу FightHype.com возможные даты поединка за статус абсолютного чемпиона второго среднего веса против Калеба Планта (21-0, 12 KO).
11 сентября – возможная дата. 11 или 18 сентября. На этот период придется День независимости Мексики.
Это другой мир. Не хочу говорить о цифрах, но этот парень – участник боя за звание абсолютного чемпиона, так что у него есть рычаги влияния. Да и он заслуживает того, чтобы ему хорошо заплатили. И я уверен, что так оно и будет.
Хирн также заявлял, что Плант хуже Билли Джо Сондерса (30-1, 14 KO).
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